O São Paulo recebeu o Náutico e venceu de virada nesta terça-feira (29). O primeiro gol do jogo foi do time pernambucano com golaço de Caio Vitor. O troco veio quatro minutos depois com Luciano. O atacante não marcava há 12 jogos e contra o Náutico fez logo dois.



