Lula aceita indicação de presidente da Telebras para o Ministério das Comunicações

O presidente Lula aceitou a indicação de Frederico Siqueira Filho, presidente da Telebras, para o Ministério das Comunicações. A escolha foi confirmada pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda. Com um perfil técnico, Siqueira tem mais de 25 anos de experiência em telecomunicações. A nomeação no Diário Oficial deve sair na sexta (25). O cargo está vago há duas semanas, desde que Juscelino Filho pediu demissão após denúncias de desvio de emendas parlamentares.



