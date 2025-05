Lula anuncia Gilberto Waller Júnior como novo presidente do INSS

O presidente Lula anunciou na noite desta quarta (30) o nome do novo presidente do INSS. Trata-se do procurador federal Gilberto Waller Júnior. Ele tem pós-graduação em Combate à Corrupção e Lavagem De Dinheiro e já ocupou cargos no INSS, na Controladoria-Geral da União e na Advocacia-Geral da União. Waller substitui Alessandro Stefanutto, demitido depois da revelação de supostos descontos irregulares de aposentadorias.



