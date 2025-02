Lula anuncia redução do limite de alimentos ultraprocessados no cardápio da merenda escolar

Na noite desta terça (4), o presidente Lula anunciou a redução do limite de alimentos ultraprocessados no cardápio da merenda escolar. A redução será de 20% para 15% este ano e para 10% no próximo ano. A iniciativa vai impactar 40 milhões de alunos em quase 150 mil escolas públicas. O anúncio foi durante o Encontro Nacional do Programa de Alimentação Escolar. Lula também lançou o projeto Alimentação Nota 10 para capacitar merendeiras e nutricionistas em segurança alimentar e nutricional.