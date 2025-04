Lula assina contratos de concessão de rodovias no Paraná

Nesta segunda (29), o presidente Lula assinou contratos de concessão de rodovias no Paraná. São dois lotes de estradas estaduais e federais, com 1.231 quilômetros de extensão. Eles vão receber R$ 36 bilhões em investimentos nos próximos 30 anos, como parte do novo programa de aceleração do crescimento. A assinatura contou com a presença do governador do Paraná, Ratinho Júnior, da ministra de relações institucionais, Gleisi Hoffmann, e do ministro dos transportes, Renan Filho.



