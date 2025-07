Lula assina MP para isentar taxistas da taxa do taxímetro

O presidente Lula assinou uma Medida Provisória para isentar taxistas da taxa do taxímetro. As revisões que eram anuais passarão a ser feitas a cada dois anos, agora sem o pagamento da taxa de R$ 52. O governo estima que a medida gere uma economia de R$ 9 milhões por ano e beneficie cerca de cem mil taxistas em todo o país. Por ser uma Medida Provisória, a iniciativa tem força de lei e passa a valer a partir do momento da assinatura. Para não perder a validade, precisa ser aprovada pelo Congresso nacional em até 120 dias.



