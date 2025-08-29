Lula autoriza uso da lei de reciprocidade contra os EUA por tarifaço

O Brasil decidiu aplicar a lei da reciprocidade econômica contra os Estados Unidos após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizar tal medida. O Ministério das Relações Exteriores informará nesta sexta-feira (29) ao governo americano que o país adotará ações em resposta às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

A decisão foi comunicada à Câmara de Comércio Exterior Brasileira pelo Itamaraty. Este órgão terá um prazo de 30 dias para analisar se as taxas de 50% aplicadas às exportações brasileiras para os Estados Unidos estão dentro do escopo da lei sancionada por Lula em abril deste ano. A legislação permite que o Brasil reaja a ações unilaterais estrangeiras que afetem negativamente sua economia.

