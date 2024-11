Lula autoriza uso das Forças Armadas para garantir segurança do G20 no RJ

Na noite desta sexta (8), o presidente Lula assinou um decreto que autoriza o uso das Forças Armadas na segurança do Rio de Janeiro durante a cúpula do G20, que acontece neste mês. Segundo o decreto, a atuação será entre 14 e 21 de novembro, começando antes e terminando depois do evento para garantir a segurança dos participantes. O encontro vai reunir 56 delegações de países, como os Estados Unidos e China, que já confirmaram as presenças dos presidentes Joe Biden e Xi Jinping.