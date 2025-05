Lula chega a Moscou para encontro com Putin

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Moscou nesta quinta-feira (8) para encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Lula vai participar das comemorações do Dia da Vitória, que homenageia o fim da Segunda Guerra Mundial. O evento ocorrerá na sexta (9_.



