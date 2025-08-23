Lula convoca reunião ministerial para alinhar discurso do governo federal sobre o tarifaço de Trump

O presidente Lula convocou para a próxima semana uma reunião ministerial para alinhar o discurso do governo federal em relação ao tarifaço de Donald Trump. O segundo encontro do ano com o primeiro escalão do governo deve ocorrer na terça-feira (26). Lula quer reforçar as ações entre os ministros e afinar os discursos de apoio à atuação do Palácio do Planalto.



