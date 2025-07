Lula critica Bolsonaro e promete reação contra tarifa de 50% dos EUA em evento no Espírito Santo

Durante um evento no Espírito Santo, o presidente Lula fez críticas à família Bolsonaro e garantiu que vai brigar em todas as esferas contra a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. “Taxou aqui, taxa lá”, afirmou o presidente, ao defender o princípio da reciprocidade. Lula também chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de covarde e exibiu a bandeira do Brasil durante o evento. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que se reuniu com o encarregado de negócios da embaixada americana para tratar da taxação anunciada por Donald Trump.



