Lula destaca importância de países apresentarem metas de redução de gases do efeito estufa na COP-30

O presidente Lula conversou com o secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre a importância de todos os países apresentarem metas de redução de emissões de gases de efeito estufa na Conferência do Clima, em novembro, no Pará. A carta de apresentação da presidência brasileira da COP-30 foi lançada nessa segunda (10) em Brasília. O documento assinado pelo embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP-30, traça o cenário global considerado adverso e fala dos desafios de financiamento e implementação do Acordo de Paris para redução das emissões de poluição.



