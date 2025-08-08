Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Lula deve vetar trechos do projeto que flexibiliza licenças ambientais

O texto aprovado pelo Congresso dispensa a exigência de licenciamento ambiental para ampliação de estradas e atividades agropecuárias

Boletim JR 24H|Do R7

Esta sexta (8) é o último dia para o presidente Lula decidir sobre o veto a trechos do projeto de lei que flexibiliza as licenças ambientais. O texto aprovado pelo Congresso dispensa a exigência de licenciamento ambiental para ampliação de estradas e atividades agropecuárias. Também cria um novo tipo de licenciamento considerando o impacto ambiental se a obra for considerada estratégica pelo governo federal.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Governo Federal
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • PL (Projeto de Lei)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.