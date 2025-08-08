Lula deve vetar trechos do projeto que flexibiliza licenças ambientais

Esta sexta (8) é o último dia para o presidente Lula decidir sobre o veto a trechos do projeto de lei que flexibiliza as licenças ambientais. O texto aprovado pelo Congresso dispensa a exigência de licenciamento ambiental para ampliação de estradas e atividades agropecuárias. Também cria um novo tipo de licenciamento considerando o impacto ambiental se a obra for considerada estratégica pelo governo federal.



