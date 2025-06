Lula é recebido com honras militares pelo presidente francês Emmanuel Macron

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seu primeiro dia de compromissos na França reunindo-se com o presidente francês Emmanuel Macron. Ele foi recebido com honras militares antes do encontro para assinatura de acordos. Após a reunião, os presidentes farão uma declaração à imprensa e almoçarão juntos. Lula também será homenageado pela Academia Francesa e encontrará a prefeita de Paris antes de participar de um jantar oferecido por Macron.



