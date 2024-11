Lula e Rodrigo Pacheco vão se encontrar para tratar do pacote de corte de gastos nesta quarta (13)

O presidente Lula chamou Rodrigo Pacheco para uma reunião nesta quarta (13) no Palácio do Planalto para tratar do pacote de corte de gastos. No encontro, o presidente deve conversar com Pacheco sobre as novas medidas que pretende tomar para equilibrar as contas do governo. O Planalto quer apresentar à cúpula do Congresso quais os planos de cortes antes de anunciar o pacote.