Lula exonera Cida Gonçalves e nomeia Márcia Lopes como ministra das Mulheres

O presidente Lula fez nesta segunda (5) uma troca no comando do Ministério das Mulheres. Cida Gonçalves, que estava há quase dois anos e meio, no cargo foi exonerada. A assistente social Márcia Lopes foi a escolhida para assumir a pasta. A troca já era esperada, após Cida sofrer desgastes com denúncias internas de assédio moral.



