Lula faz nova reunião para discutir reação do governo ao tarifaço dos Estados Unidos

O presidente Lula se reuniu com ministros e o presidente do Banco Central para discutir a resposta ao aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Um comitê será criado, com representantes do governo e empresários, para debater medidas para reduzir os impactos da taxação de 50%. O decreto que regulamenta a lei da reciprocidade deve ser publicado em breve. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, comentou que os EUA têm uma compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no Brasil, mas não citou Donald Trump.



