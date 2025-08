Lula libera R$ 22 bilhões para pesquisa científica no Brasil

O presidente Lula sancionou a liberação de R$ 22 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O valor será destinado ao financiamento de pesquisas. O fundo é o principal instrumento de financiamento público da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!