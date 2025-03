Lula quer ampliar exportação de aviões e carnes para o Vietnã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Vietnã cumprindo compromissos oficiais. Os dois países anunciaram um plano de ação até 2030 para fortalecer as relações bilaterais. No ano passado, o comércio entre Brasil e Vietnã movimentou quase R$ 44 bilhões. A expectativa é aumentar as exportações em setores como a carne e aeronaves da Embraer, com esperança de que o Vietnã veja positivamente a oferta de jatos da Embraer para conectividade regional. Lula, ao lado do presidente vietnamita, criticou o protecionismo internacional e prestou homenagem ao ex-presidente do país asiático, Ho Chi Minh, deixando flores em seu túmulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!