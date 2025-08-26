Lula realiza segunda reunião ministerial do ano em Brasília

O presidente Lula realiza a segunda reunião ministerial do ano em Brasília . A pauta inclui medidas contra tarifação e a viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México para buscar novos mercados. Também será discutida a regulamentação das redes sociais com um projeto de lei que deve ser enviado ao Congresso nesta semana e estratégias para enfrentar a CPMI das fraudes do INSS.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!