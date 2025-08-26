Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Lula realiza segunda reunião ministerial do ano em Brasília

Reunião aborda medidas contra tarifação, regulamentação de redes sociais e CPMI do INSS

Boletim JR 24H|Do R7

O presidente Lula realiza a segunda reunião ministerial do ano em Brasília. A pauta inclui medidas contra tarifação e a viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México para buscar novos mercados. Também será discutida a regulamentação das redes sociais com um projeto de lei que deve ser enviado ao Congresso nesta semana e estratégias para enfrentar a CPMI das fraudes do INSS.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Geraldo Alckmin
  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • México
  • Redes sociais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.