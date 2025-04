Lula recebe presidente do Chile em Brasília nesta terça (22)

O presidente Lula recebe nesta terça (22) o presidente do Chile, Gabriel Boric, no chamado "Dia da Amizade" entre os dois países. Os dois buscam ampliar a relação bilateral dos países em várias áreas. Um dos temas centrais é o corredor rodoviário bioceânico, projeto que prevê a construção de uma rota de 2400 km, ligando portos brasileiros, no Oceano Atlântico, aos chilenos, no Pacífico.



