Lula retoma viagens após período de recuperação de cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma suas viagens oficiais após dois meses em observação devido a uma cirurgia na cabeça realizada em dezembro de 2024. O chefe do executivo participará nesta quinta-feira (6) da reabertura da emergência de um hospital federal em Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Amanhã, o presidente irá ao interior da Bahia para outra inauguração. Os médicos autorizaram as viagens desde o dia 27 de setembro.