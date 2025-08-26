Lula reúne ministros no Planalto para alinhar ações do segundo semestre

O presidente Lula recebeu os 38 ministros do governo no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira (26). O encontro durou cerca de três horas e meia e tinha como objetivo alinhar as ações para o segundo semestre. A marca registrada do evento foi o boné azul, com a frase "O Brasil é dos brasileiros", usado pelo presidente Lula e pelos ministros. Lula fez críticas à família de Jair Bolsonaro e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele destacou que o Brasil aceita relações cordiais com o mundo inteiro, mas não desaforo e ofensas. O alinhamento do discurso do Executivo em relação ao tarifaço também foi tema da reunião.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!