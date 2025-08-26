Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Lula reúne ministros no Planalto para alinhar ações do segundo semestre

A marca registrada do evento foi o boné azul, com a frase "O Brasil é dos brasileiros", usado pelo presidente Lula e pelos ministros

Boletim JR 24H|Do R7

O presidente Lula recebeu os 38 ministros do governo no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira (26). O encontro durou cerca de três horas e meia e tinha como objetivo alinhar as ações para o segundo semestre. A marca registrada do evento foi o boné azul, com a frase "O Brasil é dos brasileiros", usado pelo presidente Lula e pelos ministros. Lula fez críticas à família de Jair Bolsonaro e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele destacou que o Brasil aceita relações cordiais com o mundo inteiro, mas não desaforo e ofensas. O alinhamento do discurso do Executivo em relação ao tarifaço também foi tema da reunião.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Brasil
  • Donald Trump
  • Estados Unidos
  • Geraldo Alckmin
  • Jair Bolsonaro
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • PlayPlus
  • Presidente
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.