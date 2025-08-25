Lula se encontra com presidente da Nigéria no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá hoje o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto. O encontro faz parte de uma agenda de aproximação com líderes internacionais em resposta a tarifas impostas pelos Estados Unidos e à expectativa relacionada à COP30 que ocorrerá no Brasil.



