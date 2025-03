Lula se encontra nesta quarta (26) com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba Presidente também participará de evento com investidores, onde falará sobre oportunidades de empreendimentos no Brasil

