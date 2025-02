Lula se reúne com ministro das Relações Exteriores para discutir deportação de brasileiros dos EUA

O presidente Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira nesta segunda-feira (27). Os dois discutiram a deportação de brasileiros que viviam ilegalmente nos Estados Unidos. O Itamaraty está preparando um documento para cobrar dos Estados Unidos o cumprimento do acordo entre os dois países, que prevê uso de algemas somente em casos excepcionais. A ordem do Palácio do Planalto é evitar qualquer tipo de confronto com o presidente americano Donald Trump.