Lula se reúne com os novos presidentes da Câmara e do Senado

Lula se reuniu nesta segunda-feira (3), em Brasília, com Hugo Motta e Davi Alcolumbre, os novos presidentes da Câmara e do Senado. O encontro foi marcado por Lula no último sábado (1º), assim que os parlamentares elegeram Hugo Motta e Davi Alcolumbre como comandantes do Congresso. Na próxima semana, o Governo Federal deve apresentar os projetos prioritários para os próximos anos.