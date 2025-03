Lula se reúne com primeiro-ministro do Japão em último da de visita ao país asiático

O presidente Lula finaliza sua visita ao Japão com uma reunião com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba. Em evento com empresários, Lula destacou a importância de ampliar o comércio entre os dois países, usando a recente aprovação da reforma tributária como exemplo da estabilidade brasileira. Ele celebrou a assinatura de dez acordos de cooperação. Antes de embarcar para o Vietnã, Lula participará de um jantar oferecido pelo primeiro-ministro japonês.



