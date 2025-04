Lula vai ao Mato Grosso para encontrar cacique Raoni e outras lideranças indígenas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta sexta-feira (4) para a região do Xingu, no Mato Grosso, onde se encontrará com o Cacique Raoni e outras lideranças indígenas. Segurança alimentar, mudanças climáticas e o fortalecimento da cultura indígena estão entre os temas que serão abordados nesse encontro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!