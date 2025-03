Lula visita acampamento do MST em Minas Gerais

O presidente Lula vai visitar um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nesta sexta (7). Esta é a primeira visita dele a um assentamento do grupo durante seu mandato. O voo de Lula partirá às 8 horas da manhã para o assentamento em Campo do Meio, Minas Gerais. Durante o evento, ele deve anunciar a desapropriação de uma antiga usina de cana-de-açúcar e a entrega de mais de 12 lotes em 138 assentamentos distribuídos por 24 estados.



