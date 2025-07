Lula visita refinaria da Petrobras nesta sexta (4) para acompanhar anúncio de novos investimentos

O presidente Lula chegou ao Rio de Janeiro no fim da tarde desta quinta (3). Antes de participar da cúpula do BRICS no domingo, ele tem agenda nesta sexta (4) na baixada fluminense para visitar a refinaria da Petrobras de Duque de Caxias e vai acompanhar o anúncio de novos investimentos em refino e petroquímica. À tarde, volta à cidade do Rio, e também se reúne com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!