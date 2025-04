Lutador é preso, suspeito de abusar sexualmente de três mulheres em Goiás

O lutador Pedro Paulo de Jesus Costa, de 38 anos, foi preso, suspeito de abusar sexualmente de três mulheres, em Goiás. Ele usava golpes de judô e jiu-jitsu para imobilizar as vítimas. Imagens do circuito de segurança mostram quando ele segue uma adolescente de 17 anos, que desce em um ponto de ônibus. Ele e arrasta para o matagal e, cerca de 10 minutos depois, foge pela rodovia. Pedro Paulo já havia sido preso por tentativa de estupro em 2023, mas respondia ao processo em liberdade. Antes disso, passou 17 anos preso, na Espanha, por ter cometido crimes sexuais.



