Mãe e filho são baleados enquanto dormiam em casa, na zona norte do Rio de Janeiro

O fim de semana foi marcado por vários casos de violência no Rio de Janeiro. Na zona norte, mãe e filho foram baleados enquanto dormiam em casa. O estado de saúde deles é considerado estável. A Polícia Militar informou que não havia operação na comunidade e que o tiroteio foi provocado entre traficantes rivais. No sábado (5), um motorista foi morto após reagir a uma tentativa de assalto. Já no domingo (6), um feirante foi morto por um PM que saía de uma boate, na Penha.



