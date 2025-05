Maio Amarelo alerta motoristas para excesso de velocidade

Durante o último feriado de quatro dias, 98 pessoas morreram nas rodovias federais. A campanha Maio Amarelo começou com o tema "Desacelere: O bem maior é a sua vida". O Ministério dos Transportes e o Observatório Nacional de Segurança Viária realizam ações para alertar motoristas sobre os riscos do excesso de velocidade. Nos últimos quatro anos, houve um aumento contínuo no número de mortes, com mais de 6.100 vítimas em 2024.



