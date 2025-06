Mais de 100 mil motoristas foram multados neste ano por estarem com a CNH vencida

Mais de cem mil motoristas foram multados neste ano por estarem com a Carteira de Habilitação vencida. Em São Paulo, a estimativa do Detran é que seis milhões de pessoas circulem com a CNH sem validade. O motorista tem a opção de renovar o documento pelo site do Detran e agendar os exames médicos e no caso de exercer atividade remunerada com veículo passar por avaliação psicológica. Depois de concluir o processo, a CNH digital fica disponível em até 24 horas.



