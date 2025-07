Mais de 1,1 milhão de aposentados e pensionistas do INSS serão ressarcidos até quarta (30)

Até quarta (30), mais de 1,1 milhão de aposentados e pensionistas do INSS, que sofreram descontos indevidos, serão ressarcidos. De acordo com o balanço divulgado pelo INSS, 533 mil beneficiários já tiveram o dinheiro de volta. Ao todo, 1,9 milhão de beneficiários podem ser ressarcidos. A adesão é feita apenas pelos canais oficiais do INSS ou nas agências dos Correios.



