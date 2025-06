Mais de 16 milhões de veículos devem circular nas rodovias de SP durante o feriado

Na manhã desta quinta-feira (19) de feriado em São Paulo , a Via Dutra apresenta movimentação tranquila no sentido Rio de Janeiro . Estima-se que mais de 16 milhões de veículos transitem pelas rodovias paulistas nos próximos quatro dias. Motoristas são aconselhados a evitar as estradas das 14h às 22h, período em que o trânsito deve ser mais intenso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!