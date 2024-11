Mais de 247 mil pessoas ainda não sacaram abono salarial

Mais de 247 mil trabalhadores ainda não realizaram o saque do abono salarial. O valor disponível é superior a R$ 228 milhões. O prazo para o saquevai até o dia 27 de dezembro. Após essa data, será necessário um processo junto ao Ministério do Trabalho para acessar os recursos. Têm direito ao abono funcionários da iniciativa privada e servidores públicos que tenham trabalhado pelo menos 30 dias no ano de 2022 e recebido até dois salários mínimos por mês.