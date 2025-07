Mais de 300 bombeiros atuam no combate a incêndio na Califórnia (EUA)

Mais de 300 bombeiros atuam no combate a um incêndio no estado americano da Califórnia. O fogo se espalha por uma região montanhosa no sul do estado. Cerca de 200 pessoas precisaram sair de casa na cidade de San Luis Obispo, a 350 quilômetros de Los Angeles. o incêndio também provocou o fechamento de uma rodovia na região.



