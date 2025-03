Mais de 40 milhões de simulações foram feitas no novo crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. O serviço foi lançado na última sexta-feira (21). Cerca de quatro milhões de propostas foram apresentadas pelos bancos e mais de onze mil contratos foram fechados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!