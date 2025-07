Mais de 70% dos produtos que compõem a inflação estão acima do teto da meta, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que mais de 70% dos produtos que compõem a inflação estão acima do teto da meta e que isso impacta diretamente na taxa de juros, hoje fixada em 15% ao ano - o maior nível em quase duas décadas. Segundo Galípolo, o cenário atual sugere que o Brasil provavelmente vai descumprir a meta da inflação pelos próximos três anos. A declaração foi dada em uma comissão da Câmara dos Deputados.



