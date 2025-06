Mais de cinco milhões de famílias são beneficiadas com instalação gratuita da parabólica digital

Mais de cinco milhões de famílias já foram beneficiadas com a instalação gratuita da nova parabólica digital. A iniciativa, coordenada pelo Ministério das Comunicações, é destinada a pessoas de baixa renda inscritas no cadastro único do governo federal. O equipamento garante acesso a mais de cem canais abertos e substitui a antiga antena parabólica. As famílias que ainda não fizeram a troca têm até o dia 30 de junho para pedir a instalação.



