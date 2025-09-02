Mais de mil pessoas morrem em deslizamento de terra no Sudão

Mais de mil pessoas morreram em um deslizamento de terra no Sudão. A tragédia aconteceu após dias de fortes chuvas, que soterraram um vilarejo inteiro no país africano. O grupo armado que controla a região fez um apelo urgente às Nações Unidas e a outras organizações internacionais para ajuda no resgate dos corpos. Segundo esse mesmo grupo, apenas uma pessoa sobreviveu à tragédia.



