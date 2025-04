Mais de três milhões de veículos devem circular por estradas paulistas durante feriado

A expectativa é que até segunda-feira cerca de 3,9 milhões de veículos circulem pelas estradas que ligam a capital paulista ao interior e ao litoral durante o feriado prolongado do dia do trabalho. A maior movimentação deve ser nos sistemas Anhanguera/ Bandeirantes e Raposo Tavares / Castello Branco, com aproximadamente 2,5 millhões de veículos em circulação nessas rodovias. E mais de 200 mil devem seguir para a Baixada Santista pelo sistema Anchieta/Imigrantes. Quarta e quinta são os dias de maior movimentação nessas estradas. O trânsito começa a ficar mais intenso a partir das 9h e o pico deve ser entre 16h e 22h.