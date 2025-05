Mancha volta a tingir o mar na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pelo segundo dia seguido

Uma mancha tingiu o mar na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pelo segundo dia seguido. O Instituto Estadual do Ambiente informou que a mudança de tonalidade se deve a uma variação da maré, mas não recomenda o banho nesse ponto da orla.



