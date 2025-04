Manga, ex-goleiro do Botafogo, morre aos 87 anos no Rio de Janeiro.

O goleiro Manga, ídolo do Botafogo, morreu na manhã desta terça-feira (8) aos 87 anos, no Rio de Janeiro. Haílton Corrêa de Arruda foi um dos maiores nomes de sua posição em campo na história do futebol brasileiro. Conhecido pelas suas defesas brilhantes e por jogar sem luvas no gol, Manga também é considerando um ícone entre os torcedores do Internacional, do Nacional (do Uruguai) e, também, da seleção brasileira.



