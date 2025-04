Maratona anual mais antiga do mundo reúne mais de 30 mil pessoas nos EUA

A tradicional Maratona de Boston, nos Estados Unidos, reuniu mais de 30 mil corredores nesta segunda-feira (21). Sob um frio de 10ºC, os competidores saíram nas ruas da capital de Massachusetts para correr o percurso de 42 km. A maratona em Boston é a prova de corrida anual mais antiga do mundo, disputada desde 1897. A queniana Sharon Lokedi venceu a disputa feminina e quebrou o recorde de menor tempo. Entre os homens, John Kerir, também do Quênia, foi o grande vencedor. Duas brasileiras ficaram no top 10 da prova de cadeira de rodas.