Mato Grosso do Sul lidera ranking nacional de vacinados contra a gripe

Os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina lideram o ranking nacional de cobertura vacinal contra a gripe. O levantamento é do ministério da saúde. Em Mato Grosso do Sul, quase 40% das pessoas receberam a vacina contra a influenza. Isso representa mais de meio milhão de moradores do estado, que concentra setenta e nove municípios. Já a região sul do país ocupa as duas posições seguintes. O Ministério da Saúde alerta para que a vacina contra a gripe seja aplicada no maior número de brasileiros antes da chegada do inverno.



