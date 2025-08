A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra MC Poze e outros seis acusados que agora são réus por tortura. O grupo é responsabilizado pela tortura e extorsão mediante sequestro de Renato Medeiros, ex-empresário do cantor, ocorrida em fevereiro de 2023. A defesa de MC Poze nega as acusações.



