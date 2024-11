Médica é presa em Aracaju (SE) suspeita de mandar matar o marido

Uma médica foi presa em Aracaju, Sergipe, sob suspeita de envolvimento na morte do marido. Segundo as investigações, o advogado José Lael de Souza Júnior saiu com o filho para uma lanchonete a pedido da esposa Danielle Barreto. A polícia apura se ela informou a localização deles aos executores. Quatro pessoas também foram presas como parte da investigação sobre o caso.